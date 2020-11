Ester Expósito y el impacto que ha tenido en redes sociales: “Soy mucho más de lo que muestro ahí”

Ester Expósito es una de las actrices más populares en redes sociales, sumando más de 26 millones de seguidores y seguidoras en Instagram.

En conversación, la protagonista de Élite se refirió a la popularidad que goza en estas plataformas, asegurando que “soy mucho más de lo que muestro ahí, lo mejor de mí gente no lo ve y lo peor tampoco”.

“Todo lo que se ve es verdad, pero no es toda la verdad”, expresó.

Expósito también comentó que tiene mucho cuidado con lo que sube a sus redes sociales, ya que muchos de sus post se vuelven virales.

“Me planteó si me gusta tanto la foto como para subirla, me pregunto por qué muestro esa foto… pero luego al final no le doy más vueltas porque no me van a conocer a través de mi Instagram“, dijo.

Respecto a los rumores de cirugías estéticas, la joven actriz aseguró que “con esto de la fama, por así decirlo, ha salido el tema de las operaciones estéticas. Resulta que me he hecho toda la cara. Es acojonante. ¡Si no me ha dado tiempo! No me he hecho nada (…) Es acojonante”.

“Lo que me jode es que utilicen mi imagen para vender una serie de cirugías estéticas, para fomentarlas o decirles a las niñas: ‘Si queréis estar como ella, tenéis que haceros todo esto’“, lanzó.