“Fue un tema súper heavy”: Daniela Nicolás entregó nuevos detalles de la compleja enfermedad que padece

En conversación con Angélica Castro para Velvet al Desayuno, la actriz Daniela Nicolás se refirió a la compleja patología que padece hace años: una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo.

Primero que todo, la intérprete nacional contó que esto comenzó a manifestarse hace algún tiempo, y que todo partió “con unas manchas en la piel, en la planta del pie, y estuve un año sin saber qué era, porque como mis anticuerpos no estaban activos en ese minuto”.

Cuando estas manchas comenzaron a aumentar, Daniela contó que “terminé en dermatólogos, reumatólogos, oncólogos, inmunólogos, de todo. Hasta que llegué a un doctor justo cuando mis anticuerpos estaban al límite, y ahí me dice“.

Luego, la actual candidata a Miss Chile reveló que empezó a sentir fuertes dolores en sus articulaciones, por lo que llegó a un doctor “increíble”, quien le cuenta que tiene una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo.

Según explicó, esta enfermedad es muy difícil de detectar a tiempo, ya que muchas veces no presenta síntomas, pero que, pese a esto, ataca a algunos tejidos del cuerpo.

“Mis órganos todavía están bien. Pero puedo tener problemas en los órganos, en las articulaciones, en los ojos, mucosas. Fue un tema súper heavy en un minuto poder aceptarlo en el sentido de ‘¿qué va a pasar conmigo?’, porque no se sabe tampoco”, comentó.

“Aquí nadie sabe nada. Ahí fue donde me dije: ¿Me voy a quedar en mi casa llorando y viendo qué me va a pasar? ¿O me hago cargo de lo que tengo y empiezo a disfrutar y hacer todo lo que quiero hacer?”, añadió.

“Uno no sabe si quizás la vida se acaba mañana. Puede sonar como súper profundo y súper amargo, pero me enseñó que la vida es ahora. Ahora se disfruta, ahora se hace, ahora se va al miss, se hace todo. Ha sido bacán eso y la gente que me rodea“, finalizó.