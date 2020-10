Lucero recordó a Felipe Camiroaga: “A muchos nos cuesta entender que ya no está”

La cantante mexicana Lucero recordó al fallecido animador Felipe Camiroaga, y la cercana relación que tuvieron.

En entrevista con La Cuarta, la artista de 51 años expresó: “Siempre tengo recuerdos maravillosos con el queridísimo Felipe. Creo que a muchos nos cuesta entender que ya no está.

“Para mí, fue un gran amigo, una persona con la que conocí muchas cosas en Chile y a quien respeto mucho”, dijo.

“Todos saben que fuimos cercanos, que fuimos ese amor platónico que había en aquellos tiempos cuando éramos jovencitos“, confesó.

Festival de Viña

Asimismo, la artista dijo sobre la vez que canceló su participación en el Festival de Viña 2014. Al respecto, dijo que “queda pendiente esa deuda“.

De igual forma, sobre la realización del certamen viñamarino, sostuvo: “Los artistas estamos apostando por lo virtual, pero la verdad es que no sé si el Festival de Viña se pueda dar así. Lo veo muy complicado, porque históricamente es la conexión del público, es recibir esa Gaviota. Deseo que para el año que viene puedan volver los conciertos“.

Por otra parte, fue consultada sobre algún artista chileno con quien le gustaría realizar una colaboración musical.

“Siempre he dicho que a mí me gustan más los duetos con hombres, y me gusta por la química de cantarse una canción de amor”, afirmó.

“Hay una voz que me gusta mucho, además, ha trabajado aquí en México. Se trata de Beto Cuevas, que canta increíble. Si se nos diera la posibilidad de hacer una colaboración, yo creo que nuestras voces quedarían increíbles, es un tremendo artista”, concluyó.