Marcela Vacarezza fue duramente criticada por referirse al triunfo del Apruebo en Twitter

Marcela Vacarezza utilizó su cuenta de Twitter para referirse al triunfo del Apruebo en el marco del Plebiscito Constitucional.

A través de la red social, la comunicadora escribió: “Avasallador triunfo del #apruebo. Solo algunos estarán al frente de crear una nueva constitución. Por el bien del país que estén a la altura“.

Segundos después de que compartiera esta publicación, varios usuarios de la red del pajarito se lanzaron contra ella, ya que vive en Miami, Estados Unidos.

“Ud quédese en Miami no mas… esto no le cambia nada su cómoda vida, no soy resentido, gano bien“, le escribió un desconocido.

Frente a esto, Vacarezza respondió: “Tiene toda la razón. No me cambia. Sin embargo, Chile es mi país y siempre lo será. Por algo existe el voto en el extranjero. Los chilenos siempre seremos chileno”.