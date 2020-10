“El deber cívico es lo primero”: Marlen Olivari llegó a votar en silla de ruedas tras grave caída

Marlen Olivari, quien hace algunos días reveló que había sufrido una fuerte caída del pickup de su camioneta, llegó a votar a Viña del Mar en silla de ruedas.

La exchica Morandé sufrió una rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla derecha y una rotura de meniscos producto de la caída, por lo que tuvo que recurrir a este objeto para cumplir con su deber cívico.

Así lo evidenció en redes sociales, donde escribió: “Sí señores, el deber cívico es lo primero, sea como sea yo me levanto y voy, jamás me he perdido un sufragio en mi vida y esta no será la primera”.

“Espero que este resultado deje en claro a los soberbios y prepotentes de Chile que la gente y sus derechos están primero y que queremos más igualdad y trato digno a la gente vulnerable de nuestro país“, agregó junto a la postal que la muestra en silla de ruedas siendo acompañada por su marido e hijo.