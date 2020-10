“¡Es hermoso!”: Sargento Rap y Camy G mostraron el rostro de su bebé en redes sociales

Hace algunos días, Sargento Rap y Camy G le dieron la bienvenida a Luis, su primer hijo juntos, a quien lo tratan como “El Mesías”.

A días de su nacimiento, la pareja ha compartido diversas postales del pequeño, dejando en evidencia que están felices con su llegada.

Ahora, la uruguaya sorprendió a sus seguidores y seguidoras de Instagram al mostrar el rostro del bebé por primera vez.

“No encuentro las palabras perfectas para describir lo que siento, todo se queda corto al lado de esta foto y lo que significa familia para mí”, partió escribiendo.

Luego, agregó “Gracias @sargentorap_oficial por este hermoso regalo que tanto esperamos desde ‘que suspiren de amor los que miran como nos miramos’ y mil canciones más…”.

“Siempre lo supe, lo quise solo contigo por eso me aferré y no te solté más! Quién diría que dentro de mi encontraría la paz… No va ni una semana y verte con él me hace amarte aún más, cosa que pensé sería imposible de pasar”, finalizó.