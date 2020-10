Nacha Michelson se lanzó contra su expareja Ura Janssen a través de redes sociales

En septiembre de este año se dio a conocer que Ignacia Michelson y Ura Janssen le pusieron fin a su relación sentimental.

En ese entonces, varios seguidores y seguidoras de la pareja aseguraron que el término se produjo porque Janssen estaba confundida sentimentalmente.

A semanas del quiebre, Nacha sorprendió a sus fans de redes sociales al lanzarse contra su expareja por tratar mal a emprendedoras con quienes realizaban canje.

“Quiero hablar un tema súper importante. Quiero que me desliguen con mi ex pareja Ura, porque sé que muchas personas le están haciendo canje a ella y han tenido muy malos tratos de parte de ella”, partió contando.

Luego, agregó: “Entonces yo digo que me desliguen de ella. Si tú quieres hacer canje con ella, tú te haces responsable“.

Más adelante, comentó que Ura “trató mal a la niña que me hace las pestañas, a otra niña que le puso uñas, entonces eso a mí no me gusta, porque somos todos personas y nadie es más que nadie, entonces yo no voy a aguantar que alguien trate mal a una persona“.

“Si tú quieres hacer canje con ella, es con ella, no me liguen a mí con eso”, cerró Michelson.