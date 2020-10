“Soa Ledy” votará Rechazo: compartió video con mensaje contra políticos

La recordada participante de Pasapalabra de CHV, Ledy Ossandón, conocida como “Soa Ledy“, compartió un video con un mensaje contra los políticos, y anunciando que votará por la opción Rechazo en el plebiscito este 25 de octubre.

“Señores políticos, qué fácil es lavarse las manos. Sigan viendo, desde su palco preferencial, cómo ustedes han dividido, han corrompido y violentado a Chile. Una derecha de políticos genuflexos. Una izquierda que no condena las violaciones de su propio sector“, escribió en Twitter.

El registro explica sus razones para votar Rechazo. “La actual Constitución no lleva la firma de Pinochet. El 2005 este texto fue promulgado por Ricardo Lagos. Él mismo dijo, ‘esta Constitución ya no es un dique, ahora la vida nacional puede fluir por este cauce institucional’. Si esta Constitución no es un dique, ¿cuál es el problema? La clase política“, afirmó la profesora de Calama.

“Una hoja en blanco en manos de los políticos de hoy es un riesgo demasiado grande. Yo Rechazo“, concluyó.

Revisa aquí la publicación: