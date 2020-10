Yamna Lobos le respondió a usuaria que la criticó duramente por su peinado

Yamna Lobos decidió responderle a una usuaria que la criticó por el peinado que utilizó en una reciente fotografía.

Pese a que la publicación recibió buenos comentarios por parte de sus seguidores y seguidoras, una desconocida le expresó que su moño era de “vieja”, que se veía “pelada” y que no le quedaba bien.

Al ver este mensaje, la exchica Rojo decidió responder y explicar por qué utiliza ese peinado, haciendo un llamado a tener cuidado con lo que se dice, porque muchas mujeres pueden estar sufriendo de calvicie.

“Hay que pensar que de verdad hay personas que sufren de calvicie y lo pasan realmente mal y que comentarios así les pueden afectar… así que qué tipo de comentario sería?? Gracias a Dios no sufro de nada parecido”, respondió.

Luego, agregó: “El moño de ‘vieja’ jajaja me lo haré hasta q me aburra porque a mí me gusta si a los demás no… No me importa”.