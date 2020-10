“No me voy a arriesgar”: la dura decisión que tomaron Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia para proteger a sus hijos por la pandemia

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia tomaron una dura decisión por sus hijos debido a la pandemia por el coronavirus Covid-19.

El futbolista y su familia se fueron a principios de año a México, para jugar en el Morelia, pero ya en julio le informaron que debía cambiarse de ciudad debido a la venta del club.

En conversación con LUN, la modelo y empresaria contó que le dijo al “Mago”: “Te amo, pero si me ponen en la balanza el amor de pareja y el amor por mis hijos, soy ciento por ciento mamá“.

Debido a que la pandemia ya estaba muy avanzada, Aranguiz no quiso arriesgar su salud ni la de sus hijos, y decidió volver a Chile junto a los pequeños de 13 y 11 años.

El deportista entendió la decisión, y la aceptó, ya que también quería cuidar a sus hijos, así que él mismo los vino a dejar a Chile, donde se tuvo quedar dos semanas por la cuarentena preventiva, y luego volvió a México. Un mes después se contagió con Covid-19, pero sin mayores complicaciones, porque fue asintomático.

“Obvio que se sufre con la lejanía, pero también estamos acostumbrados“, aseguró la modelo.

Sobre su confinamiento, dijo: “Hace unos días salí por primera vez en siete meses (…) Mis amigas me invitan a salir, me dicen que no sea cuática, que están todas sanas, pero las veo haciendo una vida normal y digo: no me voy a arriesgar, por mis hijos“.

Respecto a la vida de Valdivia solo en el país, expresó: “Lo veo bien dentro de todo, esta viviendo en el mismo edificio de los chilenos, pasa todo el día con sus amigos, el ‘Chino’ Millar y ‘Jarita’. Además, yo creo que le ha servido para madurar, porque era bien dependiente de mí para ciertas cosas, como para la comida o el planchado”.

“Jorge termina su contrato a fin de año (con el equipo), y ahí veremos. No tengo pensado viajar hasta que baje el tema de los contagios. Así como está ahora, no. Si Jorge renueva, supongo que tendrá que quedarse solo hasta que esto termine”, finalizó Aránguiz.