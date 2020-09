“Una vez me paró los carros un caballero”: Sergio Freire se refirió a su “parecido” con Pedro Ruminot

El humorista Sergio Freire se refirió al parecido que muchas personas encuentran entre él y su colega, Pedro Ruminot.

Incluso la pareja de Alison Mandel compartió hace unos días en Instagram un comentario que le llegó sobre precisamente esto. “Te amo Ruminot… Y a la Maly y tu Lucas también“, le escribió una usuaria, a lo que el comediante le respondió: “Pero ese es Sergio Freire“. Pero la mujer insistió: “Naaa, aún no estoy tan curá, eres tú”.

En conversación con La Cuarta, Freire dijo: “Ocurre más seguido de lo que uno piensa. La gente en los eventos nos para y nos confunde, pero aquí la amiga que le escribió a Pedro insistía, ella quería que fuéramos al revés”.

“Una vez me paró los carros un caballero y me dijo: ‘Oiga, no me gustó lo que hizo el otro día’, y yo dije: ‘¿Qué hice?'”, comenzó relatando.

“Me dijo: ‘Se puso a discutir con un político y eso no tiene que hacerlo‘, y como estaba embalado, lo esperé. Ya cuando se calmó le dije: ‘¿Sabe qué? Yo no fui, me está confundiendo con Ruminot‘. Toda la choreza del caballero desapareció. Fue cuando Pedro tuvo un atado con Francisco Vidal”, recordó.

De igual forma, contó: “Una vez en un evento me presentaron como Pedro, y esa vez me molesté con el tipo, porque había estado hablando con él harto rato. O sea, siempre estuvo confundido y pensó que habló con Pedro”.

Sobre la razón por la que los confunden, Freire explicó: “Los dos integramos El club de la comedia, tenemos historias parecidas, vivíamos en Maipú, fuimos compañeros de colegio desde segundo medio, tenemos la misma edad, estamos casados con humoristas y les chantamos sus guaguazos. Además, los dos somos morenos“.

“Nos da risa, cuando nos juntamos lo cometamos, porque esto no le pasa sólo a Pedro y a mí. A la Alison también le dicen: ‘Saludos a Feire’, y a la Maly: ‘Saludos a Pedro’. Somos cuatro los afectados“, aseguró.