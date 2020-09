“¿Es como un mito?”: Millaray Viera respondió a curiosa pregunta sobre su número de calzado

La animadora Millaray Viera decidió contestar algunas de las preguntas de sus seguidores en Instagram, y hubo una que le hizo mucha gracia.

“¿Es verdad que calzas 42?“, le escribieron, a lo que la también cantante respondió: “Jajaja, ¡no! ¿Es como un mito? Me hago pipí de la risa. Calzo 39/40 y mido 1.74 cm“.

De igual forma, fue consultada sobre si tendría más hijos. “Nones. Siempre me imaginé con dos, uno en cada mano. Además, mi pololo tiene 3, tenemos suficientes“, dijo.

“¿Crees en el matrimonio para toda la vida?“, fue otra pregunta que recibió. Al respecto, sostuvo: “Creo que no hay nada que creer, porque de hecho existe. Hay gente que se casa de por vida”.

“Ahora, yo personalmente no creo que deba ser así porque sí, soportando cualquier cosa. Que dure lo que tenga que durar, mientras exista el mismo amor y el mismo marco ético y mientras no haga daño. Salir de una relación abusiva, por ejemplo, es un triunfo, no un fracaso. Salir de una relación sin amor, también“, concluyó.

Revisa aquí las publicaciones: