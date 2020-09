Cardi B sobre su divorcio de Offset: “A veces es mejor irnos antes de que nos traicionen”

Cardi B reaccionó a los rumores de que el origen de solicitud de divorcio de Offset, con quien está casada desde 2017, habrían sido por una nueva infidelidad.

A través de Instagram, la rapera partió agradeciendo el apoyo que sus fanáticos le han entregado, además de contar que tomó esta decisión porque la necesitaba.

“Estoy bien. No lloré ni una lágrima“, reveló.

Luego, sostuvo que “no me voy a divorciar porque me engañó. La gente dice que tiene otro hijo en camino… Eso es falso“.

“Lo que pasa es que me cansé de discutir. Me cansé de la discordia. Cuando sentimos que no es lo mismo, a veces es mejor irnos antes de que nos traicionen“, admitió.

Cardi también aseguró que no solicitó su divorcio como una forma de promocionar su próximo álbum, rumor que se había intensificado entre sus seguidores y seguidora, además de comentar que no fue un arrebato ni una “locura”.

“Estuve cuatro años con este señor. Tengo una hija con él, comparto casa con él. A veces te cansas de discutir, de acumular. Te cansas y, antes de que pase algo, te vas”, finalizó.