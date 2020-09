Lady Gaga sobre su lucha contra la depresión y ansiedad: “Si te aíslas mucho tiempo, acabas mirando solo al espacio”

En una reciente entrevista con el programa Sunday Morning de CBS, Lady Gaga se refirió a su lucha contra la depresión y ansiedad.

En una parte de la conversación, la intérprete de “Judas” aseguró que en algún momento de su vida “me di por vencida”.

“Odiaba ser famosa. Odiaba ser una estrella. Me sentía exhausta y usada”, sostuvo Gaga, para luego agregar que “miré mi piano y pensé: ‘me has arruinado la vida. Te has convertido en Lady Gaga. Lady Gaga es mi mayor enemiga’“.

Más adelante, explicó que “ya no me odio a mí misma. Aprendí a amarme a mí misma de nuevo. Miro este piano y pienso: ‘¡este es el piano que tanto amo!'”.

Para superar los periodos más oscuros de su vida, la artista estadounidense contó con el apoyo de su gran amigo Elton John, quien, según contó, “siempre me llama cuando estoy deprimida”.

“Normalmente no respondo porque me aíslo. Y luego recibo un mensaje que dice que están pensando en mí”, dijo.

“Un consejo: si te aíslas mucho tiempo, acabas mirando solo al espacio”, sentenció Lady Gaga.