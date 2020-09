“Ya no estoy chiquita”: Princesa Alba compartió importante paso en vida

La cantante nacional Princesa Alba compartió un importante logro personal en Instagram: se fue a vivir sola.

Hace algunos días había mostrado en sus historias el hecho, pero este miércoles compartió oficialmente una publicación al respecto.

“Me vine a vivir sola, ya no estoy chiquita“, escribió la artista de 23 años, quien recibió muchas felicitaciones por el gran paso.

Además, sus seguidores le preguntaron dónde se quedaba El Joya, su gato, a lo que la joven respondió: “Se viene para acá, pero aún no, porque no me ha llegado su cajita de arena”.

Revisa aquí la publicación: