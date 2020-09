“Dulces 21”: Antonella Ríos compartió postal del recuerdo en Instagram donde luce irreconocible

View this post on Instagram

Pensar que el peor juez es uno mismo ;midiéndonos ,evaluándonos y castigándonos por no ser lo que se supone … Hoy veo esta fotos y solo pienso en : 1. Lo rápido qué pasa la vida 2.el tiempo perdido tratando de encajar en el entorno 3. Lo hermosos que somos y no nos damos cuenta hasta verlo con distancia y tiempo para reconocerlo 4.lo importante de hacer hoy lo que nos hace felices 5.amarse y amar por sobre todo 6. No preocuparse por lo que el resto hable de ti 7.ser libre y ser feliz Dulces 21 1993 es mi #tbt #love 🤍