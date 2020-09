“Orgullosa de tenerlos”: Francisca Undurraga respondió a desagradable comentario

La modelo Francisca Undurraga respondió a un desubicado comentario en Instagram.

“¿Y mostrar un pezón por un canje? Quiérete un poquito más“, le escribió un usuario en una foto que la exchica reality compartió, comiendo pizza.

Ante estas palabras, “Fran” decidió no quedarse callada y contestó: “Oiga, si no le gusta, vaya a otro lado, no a mi Insta“.

El intercambio de palabras provocó que se armara un debate en la red social, donde muchos defendieron a Undurraga, y ella siguió comentando el hecho.

“Qué terrible que haya que ‘difuminar‘ una parte natural del cuerpo para que la gente como este Sr. no se sienta ofendido“, espetó.

“Estoy en pijama, en mi casa, con ropa, y por lo demás, no le hago daño a nadie, hay cosas peores. Estamos en el siglo XXI y todavía se fijan en tonteras“, agregó.

Además, expresó que está “orgullosa de tenerlos” y que “los sostenes son una tortura”.

“No había cachado la verdad, es que me da tanta lata usar sostén con pijama… Hay que ser libres no más, chiquillas, y no censurarnos por comentarios tontos“, concluyó.

Revisa aquí la publicación: