“Igual a Zendaya”: Yazmín Vásquez sorprendió a seguidores con foto de su adolescencia

La periodista Yazmín Vásquez sorprendió a sus seguidores en Instagram con una foto de su adolescencia.

“Lo peor de todo es que me creía la raja. Así no más po hijos míos, y además pa’ rematar me creía modelo. Con eso me retiro indignada“, escribió refiriéndose a su baja estatura, según aclaró en los comentarios.

Vásquez aparece sentada, posando con jeans, un top corto y un sombrero, donde los usuarios la compararon con Zendaya, la protagonista de la serie Euphoria de HBO.

“Igual a Zendaya“; “Siempre has sido linda, modelo en potencia”; “Créete el cuento”; “Tu hija Rafa es muy parecida a ti“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

