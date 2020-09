Millaray Viera lamentó la partida de un familiar: “Me duele hasta el pelo”

Millaray Viera usó su cuenta de Twitter para comunicar el lamentable fallecimiento de su tío Marco, hermano de su madre, Mónica Aguirre.

“Hoy murió mi tío querido. Me duele hasta el pelo, pero me duele aún más el dolor de mi madre“, partió diciendo.

“Lo supe mientras grababa y una vez más con la garra que me heredó Mónica, terminé mi labor con dolor invisible“, siguió contando.

“Nadie lo notará cuando lo vea, pero tengan en cuenta que esas cosas pasan“, sentenció el rostro de CHV.

— Millaray Viera (@milla_viera) September 9, 2020