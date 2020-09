“Compórtate, eres mamá”: Gala Caldirola recibió crueles comentarios por fotografía que subió a Instagram

View this post on Instagram

. Mujeres vivas, mujeres conscientes, Repletas de amor, mujeres que sienten, Dadoras de vida, sensibles y fuertes, Energía de luna. Guardan la magia, brotan y vierten, Raíces de sabias, diosas vivientes. Brillan en ciclos, expanden su mente, Cosechan su fruto, su poder asienten. . -Lorena Molinero- #mujeresvivas #buenosdias