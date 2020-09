Javiera Contador mostró el radical cambio que se realizó en las cejas

View this post on Instagram

Me pegó fuertísimo el cambio de hora. Me dormí a las 3.30 am. Pero igual no mas me levante a las 7.30 para hacer ejercicio y trabajar! 💪🏼💪🏼 Aprovecho de compartir un dato que me han preguntado harto y tiene relación con mis cejas.La historia es así: Yo siempre tuve cejas gruesas, cuando hice mi primera teleserie me las depilaron y definieron para el personaje de Veronica en Loca Piel (además de cortarme el pelo, teñirme rubia, ponerme uñas postizas e ir al solarium) por tratar de mantenerlas finitas de repente me iba al chancho y sin darme cuenta las terminé teniendo como un hilo… Bue… pasó el tiempo y si bien mis cejas volvieron a crecer, no crecieron nunca mas como antes. Pasó mas tiempo y no sé si me creció la cara o se me cayeron cejas, pero empece a maquillarlas para que se vieran como a mi me gustaba, y también empecé a averiguar sobre microblading que es un tatuaje de cejas que se hace pelo por pelo. Se puede hacer natural o marcado como teleserie turca, ahi depende del gusto. Conocí a Francisca. Me contó sobre su trabajo, me mostró fotos y decidí dar el paso. Al principio estaba muy asustada de quedar con la “ceja maquillá” pa siempre. Y por suerte no pasó! La verdad es que quedé feliz (los primeros días igual una se siente rara) Le dije que no me regalara su trabajo, porque además si no me gustaba no iba a contarle a nadie nada nunca jamás. Ha pasado un mes y para quienes anden buscando un trabajo así se las recomiendo 100% atiende en un lugar limpio, cumpliendo todos los protocolos de sanidad (que el mismo trabajo implica y también por emergencia Covid) Ella es muy profesional, lleva varios años trabajando, tiene mucha paciencia con todas las inseguridades de una, se llama Francisca de Paula y su emprendimiento @lacejeria.cl #HistoriasDeCejas