¿Amor a primera vista? Raúl Peralta reveló cómo comenzó su relación con Lisandra Silva

El bailarín Raúl Peralta reveló cómo comenzó su relación con Lisandra Silva, a quien conoció cuando ella estaba pololeando con Leandro Penna.

En conversación con Jordi Castell en el programa El aperitivo de Revista Velvet, el artista explicó: “Partió toda la época en que tuve que conquistarla, que ella estaba afuera, se había ido a Miami, después a España y cuando volvimos a Chile, porque nuestra relación partió afuera, volvimos acá a mi casa”.

“Yo la conocí acá en Chile. Coincidentemente, ella trabajó para un proyecto de la marca de zapatos de mi cuñada. Ella vende zapatos, una tienda que trae zapatos de diferentes partes del mundo, entonces ella fue rostro de una de las campañas y a mí me mostraban las fotos (…) Yo a Lisandra la conocí por esas fotos. Porque no había visto el programa donde ella estuvo“, reveló.

“En un momento nos conectamos para hacer un video, donde iba a estar mi hermano, yo y ella. Un video para crear contenido, para intercambiar. Lisandra, aparte de que tiene el sazón cubano, es muy bailarina. Entonces cuando vio unos videos nuestros le dieron ganas de colaborar”, continuó.

Primer encuentro

El bailarín reveló que justo en ese momento su hermano, Gabriel, se lesionó, por lo que tuve que grabar solo junto a Lisandra. “Terminamos haciendo el video. Yo nunca la había visto en vivo, le veo entrar y tú te puedes imaginar esos primeros 30 segundos. No podía ni hablar“, confesó.

Por su parte, Jordi Castell le contó a Raúl que Lisandra contó en algún momento que al verlo le quedó “la escoba” en su cabeza. “Prácticamente ese día había entendido que tenía que terminar con su ex y llegó a la casa y le contó lo que le pasó contigo”, dijo el animador.

“Desde que la vi sentí que tenía algo que yo nunca había sentido en mi vida. Y obviamente, como estábamos trabajando juntos y teníamos que hacer este video, todo fue súper profesional, no hubo coqueteo, llamadas, ni mensajes fuera del contexto”, explicó.

“Estuvimos trabajando una semana para este video y yo me sentía tan culpable, como decir: ‘Voy a bailar con ella, que obviamente yo sé que está en una relación’. Como que de alguna manera no quería aprovecharme de estar haciendo un video“, agregó Peralta.

Cuba, donde comenzó su relación

“Pasó tiempo y ella se fue de Chile, entre nosotros no había pasado nada y tampoco lo habíamos hablado (…) yo me fui de alguna manera en busca de ella. Coincidimos en Europa, porque con mi hermano tuvimos que ir a bailar a Marbella a un show y ella estaba en Ibiza. Y así nos empezamos a cruzar, pero ella se me escapaba, hasta que llegó a Cuba”, señaló.

Fue en ese momento en que el bailarín decidió jugársela por Lisandra y viajó a Cuba en busca de ella. “Fue hermosa nuestra historia, porque hubo mucho coqueteo por teléfono. Porque nos distanciamos, estuvimos como un mes y medio conquistándonos por teléfono. Tuvo algo como antiguo que fue bien bonito“, finalizó.

Cabe recordar que la pareja comenzó su relación en septiembre de 2018, un mes después que la cubana terminara con su ex. Actualmente viven juntos y le dieron la bienvenida su primer hijo, Noah, en mayo de este año.

Revisa aquí sus declaraciones (minuto 09:56):