El descargo de “La Rancherita” tras constantes críticas por su aspecto

La cantante Carolina Molina, también conocida como “La Rancherita“, compartió un descargo en Instagram sobre las constantes críticas que recibe por su aspecto.

“Muchas veces me han dicho: ‘Calla‘, pero no lo haré más. ¿Por qué me criticas por mi cabello o por mi forma de vestir? ¿O por qué tengo alguna operación? ¿O cuando quiero explotar mi sensualidad parece que fuera una ofensa para ti? ¿Por qué te burlas de quien hace lo que siente?”, expresó.

“Si exigimos justicia e igualdad, dejemos de ser lapidarios y seamos más solidarios. Seamos perros con quien nos maltrata, ahí es donde está el objetivo (a quien le quede el zapato)”, aseveró.

La exchica Rojo recibió comentarios de sus seguidores, quienes apoyando sus palabras.

Revisa aquí la publicación: