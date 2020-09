Antonella Ríos reveló la amarga experiencia que vivió como candidata a reina del Festival de Viña

View this post on Instagram

Hace algunos años el #2013 se me ocurrió seguir la corriente y jugar a ser reina de viña ,porque estaba la dinámica en el programa que yo trabajaba y estaba la onda además todos me decía #dale que tanto paseémoslo bien y a ganar ! #todoelapoyo Era un momento de mi vida que tenía que ser productiva,proactiva y participar para también de alguna manera tener una buena dinámica en la pega (aveces haces cosas para conservar la pega) Fue un desastre todo , desde el día uno y no principalmente por no ganar Las personas emitían juicios muy dolorosos con respecto a mi y recibí críticas realmente desagradables Fue una época complicada porque hacerse cargo de la dinámica festivalera con dos programas al aire generaron sólo angustia y estrés Fueron tiempos difíciles , de presión y sin duda , lo haría denuevo porque son el sustento de mi familia y jamás tendría ningún reparo en hacer lo que toca (sin perjudicar a nadie claro)🤜🏻🤛🏻 Family first Entre esas cosas y la turbulenta farándula de la época ,nos tocó jugar fútbol y yo como me gusta hacerlo lo mejor posible , trate de darlo todo en la cancha (atajé muchos tiros ) #enelarco Aveces algunos momentos nos angustian pero el verlo con distancia nos hace ver que sin duda uno puede manejarse con tranquilidad y autocuidado , jamás bajar la guardia pues el trabajo y las dinámicas laborales aveces son muy exigentes y dejas un poco de lado lo que realmente eres …. Buen jueves #tbt #viña2013 #festival #reina #viña #fútbol #apiso