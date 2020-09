Alexander “Arenito” Nuñez cambió de look y sus seguidores lo tildaron de “poco cristiano”

Alexander Nuñez, conocido popularmente como Arenito, generó divididas opiniones en redes sociales al mostrar su nuevo cambio de look.

El exchico Yingo, quien ahora se define como cristiano y “anti homosexuales”, dejó atrás su pelo oscuro y le dio la bienvenida a un rubio platinado.

Este cambio provocó que sus seguidoras y seguidores comenzaran a tildarlo de “poco cristiano” e “inconsecuente”.

Comentarios como “Nooo, se te ve muy mal. Mil veces mejor tú cabello negro. La embarraste, en serio ya no pareces cristiano” y “¿Qué te van a decir en la iglesia? Tu nuevo look no es serio, lo siento, pero es la verdad. Aparte de parecer pelo de viejo pareces Arenito en versión gay“, fueron algunos de los que recibió.

Ante las críticas, Alexander respondió: “Muchas gracias por tu acotación, la tendré en cuenta. Bendiciones”.