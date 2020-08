“Llegué en el 2014 y no tenía a veces para comer”: las sentidas palabras de Betsy Camino tras su eliminación de “MasterChef Celebrity”

View this post on Instagram

Siento tantos sentimientos !!! Lindos y amargos !! Pero hasta aquí llego . Logré demasiado superó mis espectativas totalmente. Gracias @masterchefchile gracias Chile por darme esta oportunidad… llegue en el 2014 y no tenia a veces para comer ni para la renta … pero si para mandar dinero a cuba Para mi familia y es por ellos q lucho y Hoy cumplo mis sueños en este país 🇨🇱 Tener hogar propio , Una línea de ropa y estar en tv 📺 y dejar una huella 👣! A todos los q abandonaron la isla o sus hogares buscando una mejor vida .. siiii se puede mierda ! Sean valientes y agradecido. No hay nada más grande q la voluntad y el ir tras sus sueños ! Soy bendicida .. solo les digo GRACIAS !!!! Gracias infinitas !!!