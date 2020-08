“No estoy bien”: el sincero desahogo de Pamela Díaz tras meses en cuarentena

View this post on Instagram

Capítulo estreno junto a mi socia @pamefieradiaz Con las socias queremos encontrarle pololo a la Pame y le hicimos un Tinder. Disfruten, comenten y compartan. Nos vemos mañana jueves en nuevo capítulo de #Socias junto a @catitaguerra 💜 #Socias @campanariosour @pfalimentos