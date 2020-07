Paola Volpato y el fin del área drámatica de Mega: “Es durísimo porque fuimos un área que lideramos en sintonía”

Otro de los rubros que se ha visto golpeado económicamente durante la pandemia por el Covid-19 es el de las artes, específicamente en este caso, el teatro y también las producciones de telenovelas nacionales en los diferentes canales de televisión.

En conversación con “Los Tenores Puertas Adentro”, la actriz Paola Volpato, comentó esta situación, agregando que su experiencia durante el confinamiento ha sido complicado ya que, “soy trabajólica entonces me cuesta esa cosa de estar encerrada y no ver a la gente, no ver los ojos, no tocar, yo soy de esa gente que necesita, bueno como italiana que soy, que necesita el contacto”.

La actriz ha estado muy pendiente de la realidad de sus colegas, pero no sólo los de la televisión, sino que también de los que trabajan en el teatro, el cual se ha mantenido cerrado durante la pandemia. “Muy muy terrible, la verdad es que desde octubre, nuestro rubro, sobre todo el teatral, ha estado súper golpeado, no sólo por los actores, la gente piensa en los actores, pero detrás de los actores hay una gran cantidad de personas que trabajan en los teatros, escenógrafos, iluminadores, que están sin posibilidad de abrir y sin ayuda tampoco, ese es el problema. Estamos gestionandonos solos, no hay ayuda gubernamental y eso es muy duro”, explicó Volpato.

La ex integrante del área dramática de TVN, comentó lo difícil que es conseguir ayuda para quienes trabajan en este rubro, porque “es como un chiste la verdad, o sea que te obliguen en una situación tan precaria, cuando estay con una incertidumbre total, que te obliguen a proyectar algo y concursar para recibir beneficios en tres o cuatro meses más es como un chiste, yo ni siquiera lo considero, es una mala broma”.

La protagonista de producciones como “Pituca sin lucas”, “Isla Paraíso” entre otras teleseries, se refirió a lo que significó el cierre del área dramatica de Mega, “es durísimo porque fuimos un área durante seis años que lideramos en sintonía, con producciones entrañables y hay gente que quedó a la deriva, así que yo tengo la esperanza de que el público chileno agradece las producciones nacionales, le gusta su ficción y que vamos a seguir haciéndola desde otro lado, desde otra forma, con productoras externas, otros horarios, otros sueldos, menos recursos, pero estoy esperanzada”.

Actualmente Volpato integra la obra “Buenas Impresiones”, la cual “es una comedia en vivo, que se transmite vía Zoom, es muy raro hacerlo, muy entretenido, son guiones de Los Contadores Auditores, ellos nos están dirigiendo, proyecto de Cultura Capital, y es un sit-com, en que uno se enamora de los personajes y esta es una familia que se tiene que reinventar con la pandemia”, explicó la actriz.