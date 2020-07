Murió el presentador de “Cazadores de Mitos”, Grant Imahara

Falleció a los 49 años Grant Imahara, el presentador Cazadores de mitos de Discovery Channel.

Según confirmó TMZ, el ingeniero eléctrico murió repentinamente este lunes 13 de junio producto de un aneurisma cerebral.

El estadounidense se unió al recordado programa en la tercera temporada, y se retiró en 2014. Luego realizó la serie de Netflix White Rabbit Project junto a sus compañeros de Cazadores de mitos, Tory Belleci y Kari Byron.

“Con el corazón roto y en estado de shock esta noche. Estábamos solo hablando por teléfono. Esto no es real“, escribió Byron en Twitter.

Mientras que Belleci lamentó: “No puedo creerlo. Ni siquiera sé qué decir. Mi corazón esta roto. Adiós amigo“.

Luego de terminar la universidad, Imahara fue contratado como ingeniero principal de THX en la Industrial Light & Magic de LucasFilms, donde terminó participando en la post producción de importantes películas.

Algunas de éstas fueron: The Lost World: Jurassic Park, Terminator 3, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Van Helsing y la trilogía de películas Star Wars: La amenaza fantasma (1999), El ataque de los clones (2002) y La venganza de los Sith (2005).

Heartbroken and in shock tonight. We were just talking on the phone. This isn’t real. pic.twitter.com/8zE2afcwSu — Kari Byron (@KariByron) July 14, 2020