“Me cansé”: Rocío Marengo tuvo “día de furia” y respondió a críticas por su participación en “MasterChef Celebrity”

No lo puedo creer!!!! El nivel de agresividad que hay en redes!!!!! En plena pandemia… no sabemos cuando volveremos a ver y abrazar a nuestra familia y ustedes ocupan su tiempo en mi????? Amiiiiiiigos!!!! Noooooo estannnnnn biennnn!!!. – Gente grande que opina con un odio y un resentimiento espantoso!!. Chicos chiquitos tan maleducados! Pobrecitos!!!. – Muere mucha gente 🦠 … entiendo que esten Mal con ustedes mismos. Todos estamos encerrados y aislados… pero no por eso hay que tirar mierda!!!!! No depositen su odio en mí… No sean malos, resentidos, envidiosos, crueles… NO me conocen!!!! . – Estoy participando en un programa de cocina! 🤦‍♀️ Me lo pase todo el programa (y no solo me refiero a los capítulos que salen al aire, me refiero a las grabaciones intensas de 7:30 am a 21 pm, tooooodos los días) entregando alegria y buena onda. Porque esa soy yo!!!! Me canse de la mala onda!!. No me importa nada lo que hacen los demás. Mi competencia es conmigo misma!!!! Yo juego y me entrego al 💯, soy feliz, sincera, transparente, buena gente, estudiosa!!!!! . Crecí mucho en la competencia!!!… Les cuento porque parece que muchos no tienen claro el formato, es una competencia de cocina que siendo la mejor te podes ir porque todos los retos es volver a empezar. Lamento mucho si se fueron algunos grandes cocineros, la realidad es que CUENTA EL ÚLTIMO PLATO, Y se ve que lo hicieron como el CULOOOOO, sino estarían entre los 6 últimos participantes. Los 6 que estamos (x suerte, desempeño, talento, estrategia o como quieran llamarle), somos los que tenemos posibilidades de LLEGAR A LA FINAL… Les guste o no!! . Sigan criticándome!!!. Ladran Sancho….. Me dan mucha fuerza!! 💪Yo seguiré cocinando 👩🏼‍🍳y aprendiendo!! . Saludos de esta cocinera que cocina con mucho ❤️ y con todo el respeto del mundo a la cocina más importante del mundo!!! #masterchef 🙌. – Gracias a los que me apoyan!!!!!! Gracias x sus mensajes cariñosos!!! Gracias a todos mis compañeros de Masterchef, fueron más que importantes en este camino hermoso!!. – Felicitaciones @nataliaduco @betsycamino @alvaromreyes @mmarocchino @cesarantoniocampos ! A seguir jugando, creciendo y aprendiendo!!! 💕