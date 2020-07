Mijares se sinceró sobre su actual relación con Lucero: “Nos llevamos de maravilla”

El reconocido cantante mexicano, Mijares, conversó este domingo con Angélica Castro y Cristián De La Fuente en el programa Con amigos en casa, donde reveló cómo es su actual relación con su expareja, Lucero, y de su amistad con importantes artistas de la música latinoamericana.

Sobre la “novia de América”, el músico contó que son vecinos y que gracias a esto pueden compartir con sus hijos sin discusiones o problemas. “Somos vecinos. Lo más importante en una familia son los hijos, cuando nos divorciamos le dije: no te importa que me quede aquí junto y me dijo: no solo no me importa, te lo imploro. Eso fue importantísimo, uno como adulto vive el luto de una situación así, pero lo superas, quien más lo puede resentir son los hijos“.

“Nosotros nos queremos mucho, convivimos con los niños, se cruzan en pijama, están a 20 pasos, creo que a los niños psicológicamente les acomoda muy bien. Lucero y yo nos llevamos de maravilla, los niños nunca sintieron un cambio. No hay ningún problema de nada, es una bendición. Veo unos cuates con una relación tan tormentosa y los hijos al medio, se vuelven como la recompensa. Nos llevamos muy bien, ella entra y sale de mi casa sin ningún problema, no es puerta cerrada, al contrario, muy bien. Yo creo que es lo mejor”, agregó.

Respecto a sus hijos, el intérprete de “No hace falta” tuvo lindas palabras para Lucerito, quien ha llamado la atención en redes sociales por su increíble talento musical. “Fíjate que desde que nacieron, tanto José como la beba (Lucerito), han estado pegados a la música“.

“Yo hice una fiesta cuando cumplí 60 años, hice un show con canciones que a mí me gustan y la beba me dio de regalo de cumpleaños el cantar conmigo en esa fiesta, eso fue febrero, luego pasaron los meses y me tocaba ir a grabar un disco a Los Ángeles y ellos siempre van conmigo, les gusta mucho. Había una canción que íbamos a cantar con una española, pero no la encontraron. Los de la disquera habían oído a la beba en mi fiesta y grabamos la canción con ella, nunca me preguntaron a mí”, agregó.

Finalmente, Mijares se refirió a su eterna amistad con Emmanuel, con quien ha estado de gira en los últimos años. “Llevamos 7 años juntos, hemos hecho gira por Estados Unidos, Centroamérica. Tenemos una gran amistad, no hay forma de agradecerle todo esto (…) nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien, muy buena experiencia”.