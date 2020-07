Felipe Braun y su futuro en TV: “Las teleseries son una etapa cerrada en mi vida”

El reconocido actor chileno, Felipe Braun, conversó con Angélica Castro en el programa Velvet al Desayuno, donde contó cómo ha sido pasar la cuarentena en el sur de Chile y en compañía de sus hijos.

Primero que todo, el intérprete nacional partió contando que “yo vivo en el sur, hace un tiempo que nos queríamos venir, por acá la cosa es un poco más tranquila, pero está muy duro por todos lados, la industria está muy caída… De las cosas buenas, están el reencuentro con los niños y estar con ellos todo el día“, expresó, asegurando que vivir entre Puerto Varas y Llanquihue “ha sido bueno”.

Respecto al ámbito laboral, Braun aseguró que no quiere regresar a las teleseries, pese a que “las adora”. “Es el regalo que me dio la vida para estar con mis amigos tanto rato, le tengo cariño a la forma, pero las teleseries son una etapa cerrada en mi vida, no quiero volver hacer nunca más teleseries, hay otras cosas que hacer, me interesa otro formato, me interesa la ficción desde otro lado, no es que encuentre que es una porquería, al revés, las veo y me encantan”.

“Ahora estoy viendo Soltera Otra Vez, pero para mí ya no, no quiero estar tanto en pantalla, no quiero aparecer tanto, yo quiero estar más detrás”.

En esa línea, recordó sus inicios en la televisión, revelando que participó en un casting y quedó inmediatamente. “La televisión no estaba dentro de los planes, no era muy común que la gente joven entrara, me gustaba mucho el teatro. Nunca había pensado en ser actor y viendo la Negra Ester me gustó y empecé a investigar, postulé en la escuela y quedé”, dijo.

“A medida que iba estudiando encontraba más entretenida la actuación. Hice casting y quedé, fue fascinante, me encantaba, todavía me gusta mucho, era un mundo fascinante, además nos tocaron muchos viajes, a Isla de Pascua, a Chiloé”, agregó.

Felipe también tuvo palabras para la industria televisiva actual, asegurando que esta “evidentemente cambió, yo no veo casi televisión abierta, la televisión no supo adaptarse y los ejecutivos no han podido encontrar el cambio que se necesitaba. Por un lado es terrible porque mucha gente se queda sin trabajo, pero pueden tener un cupo en otras plataformas”.

“No podemos competir con la cantidad de entretención de buena calidad bajando los presupuestos, bajando los guiones. Haber bajado los presupuesto para entrar al mercado no era una buena idea, todos los actores lo veíamos venir”, sostuvo el actor.