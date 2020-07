Juan Pablo Queraltó dedicó romántico mensaje a Fran Sfeir por su cumpleaños

View this post on Instagram

Hoy es un día para celebrar! Porque llegaste a este mundo, sin saber que varios años después nos encontraríamos para estar juntos toda la vida! Feliz cumpleaños mi @fransfeir no sólo eres una súper esposa! Una súper compañera de vida! una súper partner! sino que además eres una súper hija y una súper mamá! te admiro día a día y agradezco el que podamos celebrar este día tan especial juntos!!! Ya se viene nuestro gran regalo 👶🏼 Y nuestra familia crecerá y estoy seguro que seguiremos siendo tanto y más felices!! te amo regalona y FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!