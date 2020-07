Mariela Sotomayor funó a hombre que dijo que parecía la madre de su esposo: “La única vieja aquí es tu actitud pasada de moda e irrespetuosa”

La periodista Mariela Sotomayor funó a un usuario de Instagram que la trató de vieja.

La expanelista de Primer Plano de CHV confesó que la cuarentena le devolvió el matrimonio, ya que se había separado de su esposo en el verano, y ahora retomaron su relación.

Sotomayor conversó con LUN al respecto, y compartió en la red social la noticia. Fue allí donde un hombre le comentó: “Qué linda se ve la señora de la foto con su hijo“.

La comunicadora decidió no pasar por alto este comentario. “Ustedes me conocen y saben que no soy de andar funando gente, porque no pesco la mala onda. Pero, ¿saben? Me parece heavy que sigan habiendo hombres que se atrevan a maltratar, que quieran amedrentar nuestra seguridad, nuestra autoestima“, escribió.

“En general nunca recibí este tipo de comentarios, de gente tóxica y amargada que no soporta ver la alegría en el otro”, agregó la conductora de Juntos por un día de TV+.

“Este comentario lo público un ‘hombre’ que vio la noticia de la nueva oportunidad que nos dimos con mi marido para seguir creciendo en familia”, detalló.

“A ti te digo (al sujeto) que no te bloqueo porque no tengo miedo a enfrentar la envidia y la amargura. Aquí mismo donde quisiste enlodar una hermosa noticia, te funo, y espero que no se te olvidé nunca que las mujeres no nos vamos a quedar más calladas, no vamos a dejar que nos pasen a llevar nunca más”, aseveró.

“La única vieja aquí es tu actitud pasada de moda e irrespetuosa. Espero que logres ser un mejor ser humano y sacarte esa cabeza retrógrada y poco empática que te hace perder el tiempo escribiendo huevadas”, finalizó.

