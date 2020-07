Angélica Sepúlveda atraviesa difícil momento en el amor: “Todo quedó en nada”

La exchica reality, Angélica Sepúlveda, usó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores y seguidoras que está atravesando un difícil momento amoroso, ya que desde que comenzó la cuarentena no ha podido ver a su pololo turco.

A través de la red social, la “Fierecilla de Yungay” compartió una fotografía en compañía de Gürsel, quien dará una nueva vuelta al sol esta semana. “Mañana está de cumpleaños mi gran amor y pasado mañana yo, sólo un día de diferencia, 10 y 11 de julio que íbamos a celebrar juntos en cualquier lugar del mundo, tantos planes que hicimos, mi turquito quería en China, Tailandia o Korea, yo en la India…”, comenzó escribiendo.

“Todo quedó en nada, anhelos, sueños, demasiado tiempo sin abrazarnos, cada día se hace más difícil. Muchas cosas quisiera contarle, pero de a poco olvidó el español, nunca imaginé que sería tan doloroso estar separados… I miss you so much #tristeza #miamor”, concluyó.