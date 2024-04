Denuncian al DT del equipo femenino de Antofagasta por maltrato contra jugadoras: club respondió

Camila Alsina, jugadora de Deportes Antofagasta, denunció en sus redes sociales al DT del equipo femenino, Aldo Chanampa, acusando conductas violentas del entrenador y detallando una situación que sufrió una de sus compañeras de plantel.

“Estoy re mil podrida, me siento triste y mal, nunca trabajé con alguien tan, pero tan maricón como mi DT. Perdonen, pero ya no aguanto más. Hoy ver cómo se le paró a una compañera, estirando el pecho y diciéndole ‘¿qué dijiste? ¿qué dijiste?’, en forma muy agresiva, haciendo contacto con una jugadora”, señaló la integrante del cuadro “Puma”.

“Que yo sepa eso no se hace ni con los hombres ni con nadie. No puedo aguantar este trato, ya lo quiero afuera como todas mis compañeras. Estoy trabajando con alguien tan irrespetuoso, que de mi parte nunca pensé que iba a decir esto, pero este señor me está haciendo dar ganas de renunciar a lo que más amo”, reconoció Alsina.

Para cerrar, agregó que “estoy tan mal psicológicamente, mi salud mental y la de muchas compañeras está tan mal que ya no nos da ganas de ir a entrenar”.

La respuesta del club

A través de sus redes sociales, Deportes Antofagasta informó las medidas que tomó tras conocer la denuncia de Camila Alsina. “De inmediato se dispuso no sólo la implementación del protocolo que tenemos para este tipo de situaciones, sino que, se definió la inmediata adopción de una medida preventiva de resguardo hacia la denunciante”, indicó el club.

“La medida preventiva de resguardo que hemos implementado consiste la separación física de ambas partes, protegiendo así a la parte denunciante, medida que se materializará en todo ámbito, y particularmente en todas las prácticas y partidos mientras dure la investigación”, remarcó el elenco antofagastino.

Deportes Antofagasta llevará a cabo una revisión de las cámaras: “Hemos iniciado inmediatamente la investigación de rigor, comenzando con la ratificación de la denuncia y declaración del denunciado. Junto con lo anterior, hemos recurrido al video grabado por las cámaras del lugar de los hechos, para tener una acabada visión de lo sucedido y resolver con los debidos antecedentes”.

“Una vez concluidas las gestiones de investigación y elaborado el informe final, se darán a conocer por los canales oficiales del club los resultados de la misma”, añadieron los “Pumas”.