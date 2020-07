Lisandra Silva contó detalles de su nueva vida como mamá y entregó consejos

La exchica reality Lisandra Silva compartió con sus seguidoras y seguidoras consejos para las mamás primerizas y entregó más detalles de su vida con Noah, su hijo, y su pareja, Raúl Peralta.

A través de un live en Instagram, la modelo cubana respondió diferentes preguntas de los usuarios. La primera fue cómo se ha complementado con el bailarín tras el nacimiento del bebé.

“Somos un perfect team (equipo perfecto). La verdad es que estoy alucinada, porque esta cuarentena me ha demostrado que tengo un hombre de oro. Yo sabía que tenía un hombre de oro, pero me lo ha confirmado y reafirmado esta cuarentena”, dijo Lisandra.

Agregando: “Me hace el desayuno todos los días, la comida, además levantarse en la noche mil veces para ayudarme con Noah, está súper atento, limpia la casa, cocina (…) Lo amo mucho”.

Parto y lactancia

De igual forma, la influenciadora contó que le da leche materna a su hijo y también que le ha dado mastitis, ya que tuvo problemas para amamantar, porque Noah solo quería dormir los primeros días.

También relató que su parto fue “fabuloso” y “rápido”, al punto que cuando su médico -que es el padre de de la esposa de Gabriel Peralta, el gemelo de Raúl- la fue a revisar, abrió los ojos y le dijo que iba a parir ahora ya, pero ella no sentía contracciones. Alcanzó a pujar un par de veces y nació el pequeño.

Asimismo, destacó que su bebé nació muy hinchado, ya que desde el quinto mes de gestación estuvo en una posición aplastando su cara. “Una lo ve y dice: oh, my God, ¿es mi hijo?“, confesó entre risas, pero llamó a las personas a que no se asusten, ya que con el pasar de los días se les quita.

¿Madre otra vez?

Lisandra también confesó quiere tener más hijos. “Voy a buscar la niña, pero si nace otro varón, ya le tengo nombre y todo, y tampoco es que me voy a desanimar”, expresó.

Su peso

Sobre su peso, reveló que subió 23 kilos, y la primera semana desde que nació Noah perdió 10 kilos. Ahora se ha mantenido en 73-74 kg, pero quiere perder 12 kg, ya que su peso normal es de 62 kg y quiere volver a éste, así que empezará una dieta saludable y equilibrada.

Libido

Finalmente, le preguntaron por su “libido“. “Yo me muero de ganas, pero yo no sé cómo está la cosa por allá abajo, porque me dieron puntos y todo eso, así que a los 40 días voy a ver al doctor y él me va a decir si puedo o no puedo”, concluyó sin filtro.

Revisa aquí el video completo: