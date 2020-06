“¡Qué poca comida!”: Karla Constant se unió a causa para ayudar en la pandemia, pero recibió críticas

View this post on Instagram

Y así quedó mi plato para la Parroquia Santa Cruz. Cociné una pechuga de pollo cortada en tiritas al sartén acompañado de cus cus Carozzi y verduras, para poder entregarle a todos en la parroquia un plato rico y muy sano. Estoy muy contenta de haber podido ayudar a esta gran iniciativa #RecetasSolidarias, junto a los que ya se sumaron antes! Gracias a todos por dejarme participar y por su gran ayuda. Porque esto, lo logramos juntos!