China Suárez contó las complicaciones que tuvo al consumir un alimento en su embarazo

La actriz argentina María Eugenia “China” Suárez ya tiene 26 semanas de embarazo y preocupó a sus seguidores al contar un alimento le causó complicaciones.

En conversación con la maquilladora trasandina Bettina Frumboli detalló que se trata precisamente del jugo de apio.

La pareja de Benjamín Vicuña fue consultada sobre su rutina de alimentación durante su embarazo, momento en el que la “China” reveló el problema.

“Me bajó un poco la presión cuando lo tomé. Me explicaron que si no lo venía tomando antes del embarazo no empiece porque es tan depurativo, reactiva todos los órganos”, explicó.

“Así que mejor esperar post embarazo y me dio un poquito de miedo, quizás yo me paranoiquee”, agregó.

Según relató la misma actriz, añadió el alimento a sus mañanas como un suplemento más natural, pero tras la reacción, consultó inmediatamente con un especialista, el que le recomendó tomar jugo de naranja en vez de apio.

Cabe señalar que hace poco la actriz reveló el bebé en camino es niño y se llamará Carmelo.

Revisa aquí sus declaraciones completas: