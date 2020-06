“Sin pensarlo dos veces”: Angie Jibaja confesó que le gustaría volver a la TV chilena

En entrevista con La Cuarta, la también exchica reality sostuvo al respecto: “Sinceramente, a la tele peruana, no. Pero a la chilena, sí. Sin pensarlo dos veces“.

De igual forma, Jibaja se refirió a los disparos de bala que sufrió por su expareja. “El lunes, mientras un médico me revisaba, me preguntó si era católica. Le contesté que creía en Dios. Ahí él me dijo ‘agradécele, porque has vuelto a nacer’“, contó.