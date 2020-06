Pamela Díaz reveló que la retaron luego de hacer transmisión “entonada” a través de Instagram

Hace algunas semanas, Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton hicieron una transmisión en vivo en Instagram, donde cada uno, desde sus respectivos hogares, compartieron unas copas de vino mientras conversaban con sus seguidores.

En ese entonces, la “Fiera” se pasó de copas, por lo que varios de sus seguidores y seguidoras la celebraron por su autenticidad. Sin embargo, su live tuvo consecuencias.

Según contó a La Cuarta, después de hacer esta transmisión, la retaron varias personas. “Me dio lata, después me llamó mucha gente. Igual lo pasé bien, pero hubo cosas que no me acordaba al día siguiente. Hasta mi mamá me llamó para retarme, jajajá”, dijo.

En esa línea, aseguró que “ya no hago más transmisiones entonada”.

Además, en conversación con el medio, Pamela reveló que está soltera y que no tiene ninguna relación sentimental con Jean Philippe. “Hay un tema de morbo de la prensa y la gente, porque nos llevamos bien, existe comunicación. Nos tocaba estar todo el día en el canal juntos, pero no hay nada. Sí tuvimos un coqueteo buena onda y nada más. Nunca nos besamos ni anduvimos de la mano“, sostuvo.