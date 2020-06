Jean-Philippe Cretton compartió lamento sobre sus padres en medio de la pandemia

View this post on Instagram

Revisando archivos, me encontré con esta foto de mis viejos. Quizás, es de hace 10 años. Y pensé en que los he visto sólo una vez en casi un año. Entre que se volvieron al sur, el estallido y ahora esto, se ha hecho difícil viajar. Los extraño, pero ya estaremos juntos de nuevo. Me imagino, a much@s les pasa lo mismo con sus viejos. Un abrazo muy cariñoso a tod@s.