Emma Watson arremete contra dichos de J.K. Rowling: “Las personas trans son quienes dicen ser”

Ya son varios los actores que han salido a desmarcarse de los dichos de la escritora J.K. Rowling, quien a través de su cuenta de Twitter, ironizó respecto a las personas que menstrúan, afirmando que el género se define de manera biológica y no en términos de identidad.

Sus dichos y explicaciones transfóbicas motivaron a que Daniel Radcliffe, protagonista de la saga de Harry Potter, entregara su respaldo a la comunidad trans a través de una columna y, durante esta jornada, a que Emma Watson, “Hermione” en las cintas del joven mago imaginado por la inglesa, también se desmarcara de sus dichos.

“Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente o que les digan que no son quienes dicen ser”, escribió, en una series de tuits donde, además de invitar a donar para fundaciones, aseguró que la comunidad LGBT+ cuenta con ella y con muchos en todo el planeta. “Quiero que mis seguidores trans sepan que yo y muchas otras personas alrededor del mundo los vemos, respetamos y los amamos por quienes son”, cerró.

I want my trans followers to know that I and so many other people around the world see you, respect you and love you for who you are.

— Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020