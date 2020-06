Pamela Díaz le preguntó a su “pipol” si debe hacerle un Instagram a su hija de 3 años y recibió diversas respuestas

Durante la cuarentena, Pamela Díaz ha mantenido el contacto con sus fanáticos a través de sus redes sociales y programas televisivos, haciéndolos reír como de costumbre.

En Instagram, la “Fiera” ha compartido varios registros en compañía de su hija menor, Pascuala, quien se ha robado las miradas por su simpatía.

Por lo mismo, la animadora de Chilevisión le consultó a su “pipol” si debía hacerle un Instagram a la pequeña, generando diversas reacciones en la red social.

“¿Estará bien si le abro una cuenta de instagram a pascu ? Si o NO? Necesito opinión de mi people”, preguntó, para luego agregar que “estoy que le hago una cuenta de Instagram, no sé si está bien o no. O me estoy volviendo loca. ¿Corresponde o no corresponde?“.

Tras esto, los seguidores de Pamela le respondieron, inclinándose por el “No”, ya que es muy pequeña y es un riesgo exponerla.