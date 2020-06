Tommy Torres reveló que la canción “Querido Tommy” está inspirada en un chileno que le pidió ayuda para conquistar a su enamorada

El cantante puertorriqueño, Tommy Torres, conversó este domingo con Angélica Castro y Cristián de la Fuente en su programa Con amigos en casa, donde contó que lleva más de 60 días en cuarentena con su familia y que esto le ha servido para unirse más a ellos.

“La cuarentena nos ha obligado a enfocarnos en quienes tenemos más cerca, hemos compartido 24/7, hemos jugado a juegos de mesa que no había jugado nunca. Karla y yo hemos hecho cosas juntos de trabajo, hicimos hasta un video musical en la casa, fue como un proyecto familiar. Nos hemos unido muchísimo, es la parte positiva de todo esto. Estamos más conectados ahora y disfrutamos de hacer cosas juntos”, partió contando.

El ganador de varios Latin Grammy también se refirió a su canción “Querido Tommy”, la cual, según contó, fue inspirado por un chileno que le escribió una carta para que lo ayudara a conquistar al amor de su vida. “Fue un año muy emocionante, era el comienzo de Twitter, este chico fue muy específico, me dijo que la chica que le gustaba era muy fan mía y decidí escribir una canción. Escribí esa carta utilizando sus propias palabras, para probarle a él que no hace falta una canción muy rebuscada, si no que palabras normales. A la hora de conquistar a alguien, tienes que ser tú mismo”.

“Para mí lo más romántico es que Paco haya venido a Twitter a escribir una carta como esa”, contó, para luego agregar que “sería lo mejor del mundo” conocer a este chileno.

