“La verdad es que lo hemos conversado”: Raquel Argandoña no descartó casarse con su actual pareja

En el capítulo de este lunes de Sigamos de Largo de Canal 13, Raquel Argandoña detalló cómo han sido los días de cuarentena junto a su pareja, Felix Ureta, y también fue consultada por Fran García-Huidobro y Maly Jorquiera sobre si estaría dispuesta a contraer matrimonio con él.

“No, eso es sorpresa. La verdad es que lo hemos conversado, pero por respeto tanto a los hijos de él como a los míos va a ser en el momento justo. Nos llevamos súper bien”, respondió la panelista y jurado de Bailando por un Sueño.

Ambos tienen un sistema de 4×3, en el que uno se queda en la casa del otro. Por esta razón, Argandoña sostuvo que “primero viviría harto” con Ureta antes de pensar en casarse.

“La convivencia de siete días a lo mejor te cambia. Hasta el momento estamos súper bien y yo creo que más adelante, lo hemos conversado, pero en una de esas…”, sostuvo la figura.

Ante la pregunta de Fran García-Huidobro acerca de cómo sería la fiesta matrimonial, Argandoña sostuvo que “si ambos quisiéramos concretar algo… no una gran fiesta, máximo 80 personas y punto. Tenemos que pulir algunos detallitos que hay que unir, unos cablecitos que hay que unir… pero depende. Es que nos llevamos tan bien así que creo que cuando uno concreta, uno de los dos se siente el dueño del otro y ahí embarra la cuestión”.

Pero el programa no se quedó sólo en la conversación con Raquel, ya que mostraron un video del propio Félix Ureta, dedicado a su polola. “Hola, guapa, qué tal. Yo sé que me vas a matar con esto porque sé que no te gusta, pero bueno, en este casi año que llevamos juntos, es la primera vez, así que bien”, dijo.

“Estoy muy contento a tu lado, estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo, y en esta época con nuestro súper sistema 4×3, ha sido increíble, no sabes cómo anhelo que lleguen los días viernes para vernos y contarnos todos nuestros éxitos, nuestras derrotas, nuestras alegrías, nuestras penas propias de la época y seguir dándole con todo, pasándola increíble”, expresó Ureta en el programa nocturno.