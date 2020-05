“Aguante, Raúl”: Lisandra Silva compartió íntima confesión en cuarentena y a días del nacimiento de su hijo

View this post on Instagram

Recordando Miami Fashion Week #ciberwoman #mfw2019 . . Hoy como cada día me he quedado despierta durante toda la noche, y me puse a escoger fotos mías y de Raúl para el cuarto de Noah. Me he topado con esta foto que me trajo muy lindos recuerdos, así como miles de tantas otras. Me puso feliz recordar. Viajar en el tiempo y darme cuenta me he divertido mucho en esta vida. Y que Noah llego en el momento preciso para regalarme una emoción nueva, un propósito nuevo, nuevas fuerzas y esperanzas. No veo la hora de vivir todas las futuras aventuras con ese chiquilín. #amorPorNoah #LasAventurasDeNoah #Yafaltapoco #momtobe