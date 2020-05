Miguel Acuña dio positivo por Covid-19: “Uno se infecta trabajando, sin buscarlo”

A través de sus redes sociales, el periodista Miguel Acuña informó que su examen de PCR fue positivo para coronavirus. “He presentado los síntomas del Covid pero nada que no se pueda sobrellevar”, aseguró.

Luego, en conversación con La Cuarta, precisó que sus síntomas se podrían calificar como “una gripe fuerte y rara, que no estás acostumbrado a tenerla”, y que han sido llevaderos. “Dolor de cuerpo, fiebre y molestias, que aún continúan. Pero lo mío no es nada comparado a lo que la gente sufre en los hospitales“, expresó el periodista.

“Uno se infecta trabajando, sin buscarlo. Por favor, no salgan. La situación va en serio”, llamó Acuña, quien el pasado viernes comenzó a experimentar las primeras molestias y acudió de inmediato por el test al Hospital del Trabajador.

Respecto al eventual lugar donde se pudo haber contagiado, Acuña no tiene claridad. “Estoy todos los días en la calle con gente que hace filas. La semana pasada estuve en la protesta de El Bosque, en la Vega, controles de acceso y fiscalización. Cualquier persona que haya estado o estornudado, quizás, cerca mío, pudo haber sido”, analizó.

Amigos! Les cuento que hoy me entregaron el resultado del examen PCR y resultó positivo, he presentado los síntomas del Covid pero nada que no se pueda sobrellevar…gracias por su inmenso cariño y seguiré cumpliendo estrictamente la cuarentena para volver con todo a la pega!!!

— Miguel Acuña Olmedo (@miguelacuna13) May 26, 2020