Daniela Romo y su relación con Cristián De la Fuente: “Nunca pensé que lo fuera a querer tanto”

Este domingo, Daniela Romo conversó con Cristián De la Fuente y Angélica Castro en el programa “Con amigos en casa” del canal TV+, espacio que tiene la particularidad de que es realizado desde la casa de los actores con una producción austera y grabado desde celulares.

La actriz y cantante mexicana aseguró que la pandemia servirá para entenderse mejor y unirse. “Tenemos que ser conscientes, para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Es difícil, es extraño, a muchos no da miedo, pero es un tiempo para aprovechar“, declaró.

Romo aseguró que su relación con De la Fuente en la teleserie “En tierras salvajes” fue estupenda. “Cristián se ganó mi cariño porque es un ser esplendoroso, pero también con su trabajo. Le agradezco su forma de hacer las cosas, nunca pensé que lo fuera a querer tanto“, detalló.

Así también, expresó que el cáncer que enfrentó en 2011 fue muy duro y cambió su vida para siempre. “Es indescriptible, ahí conocí el miedo. Fui a un chequeo y de repente me dijeron que tenía algo que no tenía la última vez”. “Era bastante grave, no era cualquier cosa y empecé una nueva experiencia, un camino nuevo que la vida me ofreció“, añadió en el programa.

Por último, al ser consultada por ser madre, la actriz comentó que no tuvo la oportunidad, pero que la vida se ha encargado de darle amor de hijos. “Mi mamá siempre me dijo que yo era un ser muy maternal, que hubiera sido una gran madre”, sostuvo.

“No es solamente un deseo tuyo, tiene que ser el de dos personas que van a hacer una familia, hay que conducir esa vida hacia las mejores cosas y es una inmensa responsabilidad”, finalizó.