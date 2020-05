Paz Bascuñán confesó que le está costando el encierro por el Covid-19 e hizo un llamado

View this post on Instagram

Lunes otra vez . ¿Te empieza a costar el aislamiento? Somos dos . Y es justo cuando más cuesta , cuando más se necesita . Dicen que “los seres humanos nos acostumbramos a todo” . .. (me está costando). Dicen que “siempre puede ser peor “ (creo que es cierto) así es que a agradecer nomas y confiar …también dicen que “todo pasa “ (y así será 🙌). #quedateenlacasa aunque cortes las guinchas por salir ! #buenasemana #arribaloscorazones💖 #vamosquesepuede 💪 🙌🌞🙌🌞🙌🌞🙌🌞🙌